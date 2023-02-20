Остаточні втрати супротивника уточнюються, зазначили у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці минулої доби знищили 16 окупантів та спостережний пункт ворога.

Про це у понеділок, 20 лютого, повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. За його даними, остаточні ворожі втрати уточнюються.

"Минулої доби, 19 лютого, підрозділами національного флоту було знищено 16 окупантів та спостережний пункт...", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронтах в Україні - це треба знати

Вранці 20 лютого Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги зосередили головні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. У Генштабі додали, що в районах низки населених пунктів українські воїни відбили атаки супротивника.

Росіяни в Україні зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять 143 680 загарбників.

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