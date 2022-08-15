Супротивники втратили авіаційну ракету, зазначили у ЗСУ.

Сьогодні, 15 серпня, на Запорізькому напрямку знищено два ворожих "Орлани-10" та авіаційну ракету.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили Збройних сил України.

"Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗCУ знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, на Донеччині підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил було знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Це вже третій Ка-52 окупантів, збитий Силами оборони за дві доби.

РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Втрати Росії в Україні на сьогодні вже становлять 43 750 осіб. Крім того, знищено 787 ворожих безпілотників.

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