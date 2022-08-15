Це вже третій Ка-52 окупантів, збитий Повітряними Силами за дві доби.

15 серпня, на Донеччині, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

Про це інформують у Командуванні Повітряних Сил.

Наголошується, що це вже третій Ка-52 загарбників, приземлений Повітряними Силами за дві доби. 14 серпня повідомлялось, що угруповання військ "Хортиця" за вікенд знищило одразу два російських "Алігатори".

Також у Повітряних Силах опублікували відео з місця події. На ньому видно, як ворожий гелікоптер задимівся та почав опускатися.

Станом на 15 серпня ЗСУ знищили 195 ворожих гелікоптерів

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Також ЗСУ ліквідували 233 літаки, 136 засобів ППО і майже 800 БПЛА противника.

Водночас загальна кількість знищених рашистів досягла позначки 43 750 осіб. За минулу добу було утилізовано ще 200 російських окупантів.

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