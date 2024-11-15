Знищено 2 російських ППО, 20 артсистем та понад 30 танків та броньованих машин.

За минулу добу загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 1520 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України ці втрати склали близько 717590 осіб.

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Також знищено :

танків ‒ 9330 (+11 за минулу добу),

бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21),

артилерійських систем – 20492 (+20),

засоби ППО ‒ 999 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2641 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77),

спеціальна техніка ‒ 3645 (+16).

Крім того з 24 лютого 2022 року ліквідовано 1252 ворожих РСЗВ, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 28 кораблів /катерів, один підводний човен.

За даними Генштабу, протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Зокрема, ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка, де окупанти 37 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Наші захисники відбили також 24 ворожих штурми різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка.

Ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 12 атак окупантів в районі населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка.

Ситуація на сході України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними проєкт DeepState, російські загарбники просунулися на сході – ворог окупував Рівнопіль Донецької області. також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці. але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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