Ліквідований російський офіцер мав нагороду від Міноборони Росії.

Українці вперше збили російський літак Ту-22М3 (бомбардувальник, носій ракет Х-22), і вже відомо, що знищено помічника командира - капітана Андрія Кононова.

Окупанта ліквідовано внаслідок "невдалого катапультування", йдеться в статті районної газети з Алтайського краю РФ Znamya Truda в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Кононов народився на території цього краю 2 жовтня 1989 року в селі Зелений Гай. Офіцер воював не тільки проти українців, а й брав участь у війні в Сирії. У капітана є низка нагород, зокрема, медаль Міноборони РФ "За відзнаку у військовій службі" III ступеня.

Цікаво, що російська сторона визнала катастрофу Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ, а газета супротивника пише, що "Кононов... героїчно загинув в Україні, виконуючи бойове завдання".

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У росЗМІ також з'явилася інформація, що Кононова примусово катапультував капітан бомбардувальника після того, як спалахнула пожежа.

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19 квітня стало відомо, що Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони ліквідували дальній стратегічний бомбардувальник РФ - Ту-22М3. У російському оборонному відомстві визнали падіння борту, але стверджували, що це нібито сталося "з технічних причин". Пізніше з'явилася інформація, що знищено одного ворожого пілота.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що пілоти Ту-22М3 в Росії "на вагу золота", оскільки підготовка екіпажу такого борту дуже дорого коштує.

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