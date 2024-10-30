Наразі загальні втрати ворога у повномасштабній війні проти України складають вже 693 640 особового складу.

Бойові втрати в особовому складі росіян з 24 лютого 2022 р. по 30 жовтня 2024 р. складають близько 693640 осіб, в тому числі 1560 ворогів ліквідовано протягом минулої доби.

Такі дані оприлюднив сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України.

За час повномасштабного вторгнення ворог втратив техніки:

Відео дня

танків ‒ 9137 (+8 за минулу добу) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 18433 (+29)

артилерійських систем – 19955 (+38)

РСЗВ – 1242 (+1)

засобів ППО ‒ 986 (+2) одиниці

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17979 (+40)

кораблі /катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 27840 (+91) одиниць

спеціальної техніки ‒ 3567 (+1)

Як Україна мінімізує власні втрати

Як повідомляв УНІАН, Україна для збереження життів своїх захисників максимало намагається використовувати роботизовані комлекси. За даними джерел Генштабу, завдяки цьому втрати у наших підрозділах знизились вже на 30%, пише NV. За словами співрозмовника, Центрального науково-дослідно інститут ЗСУ провів відповідне моделювання, однак це підтвердилось також і на лінії бойового зіткнення.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в ході нічної дронової атаки збито 33 ворожих БПЛА.

Згідно з інформацією ПС, у ніч на 30 жовтня 2024 року (із 20.00 29 жовтня) ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, а також атакував українські території 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

"Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 25 безпілотників локаційно втрачено", - зазначено у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: