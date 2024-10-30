Бойові втрати в особовому складі росіян з 24 лютого 2022 р. по 30 жовтня 2024 р. складають близько 693640 осіб, в тому числі 1560 ворогів ліквідовано протягом минулої доби.
Такі дані оприлюднив сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України.
За час повномасштабного вторгнення ворог втратив техніки:
- танків ‒ 9137 (+8 за минулу добу) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 18433 (+29)
- артилерійських систем – 19955 (+38)
- РСЗВ – 1242 (+1)
- засобів ППО ‒ 986 (+2) одиниці
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17979 (+40)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27840 (+91) одиниць
- спеціальної техніки ‒ 3567 (+1)
Як Україна мінімізує власні втрати
Як повідомляв УНІАН, Україна для збереження життів своїх захисників максимало намагається використовувати роботизовані комлекси. За даними джерел Генштабу, завдяки цьому втрати у наших підрозділах знизились вже на 30%, пише NV. За словами співрозмовника, Центрального науково-дослідно інститут ЗСУ провів відповідне моделювання, однак це підтвердилось також і на лінії бойового зіткнення.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в ході нічної дронової атаки збито 33 ворожих БПЛА.
Згідно з інформацією ПС, у ніч на 30 жовтня 2024 року (із 20.00 29 жовтня) ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, а також атакував українські території 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
"Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 25 безпілотників локаційно втрачено", - зазначено у повідомленні.