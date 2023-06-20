Причиною пожежі став "людський фактор".

У місті Котовськ Тамбовської області Росії загорілась будівля найбільшого у РФ порохового заводу.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформація про вибух надійшла близько 14:00.

"За попередньою інформацією, сталося загоряння в будівлі порохового заводу", - зазначає прес-служба регіонального управління МНС.

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Інформація про площу пожежі уточнюється, однак відомо, що загинули чотири людини та ще дві - отримали поранення. Однак за даними деяких ЗМІ, загинуло насправді п'ятеро, а поранених взагалі - 12.

Губернатор області стверджує, що причиною пожежі став не теракт, а "людський фактор". Попри інцидент завод продовжує працювати, виробництво не зупинено.

Як пише The Moscow Times, Тамбовський пороховий завод випускає понад 200 видів продукції, у тому числі піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат та пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів, а також іграшки-неваляшки.

Вказується, що цей завод був заснований ще за імператора Миколи II. Підприємство було змушено різко збільшити виробництво для постачання окупаційної армії. Для цього туди найняли сотні нових працівників.

Цей завод входить до розряду небезпечних. У 2015-2016 роках на його території вже відбувалися вибухи. Тоді жертвами стали 7 людей.

Пожежі на російських заводах

У Росії регулярно палають стратегічні заводи. Так, раніше потужна пожежа спалахнула на території науково-виробничого комплексу в Свердловській області Російської Федерації. Вогонь охопив один з цехів на заводі пластмас.

Крім того, 5 березня потужний вибух прогримів на території Московського коксогазового заводу.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в російській Пермі сталась пожежа на території підприємства "Мотовіліхінські заводи", яке є єдиним в РФ виробником реактивних систем залпового вогню і перебуває під санкціями ЄС.

На території заводу з розробки ракет для систем ППО в місті Химки (Московська область) впав безпілотний літальний апарат.

Також у Москві горів машинобудівний завод імені В.В. Чернишова, на якому виготовляють двигуни для літаків МіГ.

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