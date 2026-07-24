Війна перейшла в нову фазу: Forbes пояснив, чому Україна і РФ знищують мости

Обидві сторони вже не розраховують на значний прорив у найближчій перспективі.

Останнім часом Росія та Україна збільшили кількість ударів по мостах, в тому числі розташованих далеко за лінією фронту. Мета цих атак – порушити логістику, ускладнивши забезпечення на передовій.

Як пише Forbes, знищуючи мости, які могли б знадобитися для майбутніх наступальних операцій, обидві сторони вже не розраховують на значний прорив у найближчій перспективі.

Зазначається, що мости є головними цілями, оскільки їх важко замінити. Водночас, вони слугують критично важливими транспортними вузлами у військових, їх неможливо перемістити чи приховати, а розташування добре відоме, що робить їх відносно легкими цілями. До того ж, знищення одного мосту може зупинити рух сотень транспортних засобів, що перевозять паливо, боєприпаси та підкріплення, тому не потрібно знищувати кожну машину окремо.

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Видання зауважило, що руйнування навіть одного мосту створює ланцюговий ефект: транспорт доводиться спрямовувати довшими маршрутами, збільшується витрата пального, зростає навантаження на техніку, а альтернативні дороги стають більш передбачуваними для ударів безпілотників та артилерії. У війні на виснаження ці сукупні ефекти неухильно збільшують витрати на підтримку бойових операцій.

Російські атаки на мости

Якщо раніше мости не були основною ціллю російських атак, то останнім часом ситуація змінилася. Їх дедалі частіше згадують у щоденних зведеннях міноборони РФ як об'єкти ураження.

Один із російських командирів штурмового підрозділу, коментуючи операції біля Костянтинівки, заявив, що руйнування мостів дозволяє перервати українські лінії постачання та ускладнити оборону міста. Знищуючи ці мости, вони переривають потік поставок, необхідних українським військовим для утримання міста.

Наприкінці червня російське міноборони опублікувало кадри удару авіабомбою ФАБ-500 по автомобільному мосту в Сумській області з метою переривання української логістики. Подібні атаки також здійснювалися у Херсонській області та інших районах.

Україна розширює кампанію проти російської логістики

Протягом останнього місяця українські військові також посилили атаки на мости в окупованих Росією районах України. За даними Інституту вивчення війни, останнім часом атаковано мости у Чонгарі, Генічеську, Армянську, Стиловому та інших населених пунктах, які забезпечують сполучення між Кримом і окупованими районами Херсонської та Запорізької областей.

Для цих операцій Україна активно застосовує далекобійні ударні безпілотники, зокрема вітчизняні комплекси Fire Point та Behemoth. Хоча багато мостів було пошкоджено, а не повністю зруйновано, ці удари зменшили пропускну здатність доріг і змусили російські логістичні конвої перейти на альтернативні маршрути.

Також Україна дедалі частіше атакує не лише Керченський міст, а й транспортну мережу, яка забезпечує подальший розподіл вантажів півостровом. У червні та липні 2026 року під удари потрапили мости вздовж трас М-17, М-18, А-291 "Тавріда", а також кілька залізничних переправ.

Крім того, на початку липня українські сили атакували мости поблизу Шеляєва та Уразового в Бєлгородській області Росії, приблизно за 20–25 км від кордону. Ці маршрути використовуються для доставки військових вантажів на південь України.

Що означає нова тактика

У виданні вважають, що зростання кількості ударів по мостах свідчить, що обидві сторони дедалі більше роблять ставку не на масштабні прориви, а на утримання позицій та виснаження противника. Якщо на початку війни мости намагалися зберігати для можливих наступальних операцій, то тепер пріоритетом стало максимальне порушення логістики.

На думку аналітиків, така стратегія потенційно сильніше б'є по Росії. Тому що Україна має коротші лінії постачання та доступ до щільнішої мережі автомобільних і залізничних доріг, що дозволяє їй легше перенаправляти логістику. Натомість довші лінії постачання Росії є більш обмеженими, тому втрата мосту спричиняє більші збитки. Крім того, дедалі більшу роль у бойових діях відіграють безпілотники, для яких зруйновані мости не становлять серйозної перешкоди.

Удари по мостах у Криму – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України кілька днів поспіль завдають ударів безпілотниками FP-2 та "Бегемот" по мостах що ведуть з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину. Внаслідок постійних ударів, мости стають не придатними для пересування важкої техніки.

Налагодження понтонних переправ призводить до уповільнення логістики, а також створює багатокілометрові черги з фур та вантажівок, що чекають на можливість проїхати. Аналітики наголосили, що для отримання військового ефекту необхідно зберігати регулярність ударів та нарощувати удари по вантажівках та іншій техніці, що забезпечують логістику окупантам.

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