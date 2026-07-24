Китайські авто почали обходити на краш-тестах навіть BMW, - ЗМІ

Зокрема йдеться про тестування моделей Zeekr 7GT та BMW iX3.

Китайський електромобіль Zeekr 7GT виявився безпечнішим за свого європейського конкурента BMW iX3. Про це пише видання Denik із посиланням на краш-тести незалежної організації Euro NCAP.

Повідомляється, що цього року Euro NCAP запровадила нову методику оцінювання безпеки автомобілів. Першими моделями, що пройшли випробування за оновленими правилами, стали саме Zeekr 7GT та BMW iX3. Обидва автомобілі отримали максимальні п'ять зірок, однак китайська модель перевершила німецького конкурента у більшості ключових категорій.

Як йдеться у публікації, нова методика значно розширює підхід до оцінювання безпеки. Якщо раніше основний акцент робився на результатах краш-тестів, то тепер експерти аналізують увесь перебіг аварійної ситуації – від моменту руху автомобіля до його стану після зіткнення. Зокрема оцінювання охоплює чотири основні напрями: безпечне керування, запобігання аваріям, захист під час зіткнення та безпеку після ДТП.

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Зокрема, під час перевірки безпечного керування оцінюють нагадування про непристебнуті ремені безпеки, контроль уваги водія, здатність автомобіля виявляти присутність дітей у салоні, а також наявність фізичних кнопок для найважливіших функцій, серед яких покажчики повороту, склоочисники, звуковий сигнал і виклик екстрених служб.

Окремий етап присвячений системам запобігання аваріям. Як розповідає автор, автомобілі проходять не лише полігонні випробування, а й близько двох тисяч кілометрів дорогами загального користування. Під час таких тестів перевіряється, наскільки точно електроніка розпізнає дорожні знаки, працює автоматичне екстрене гальмування перед пішоходами та велосипедистами, функціонують системи утримання в смузі руху, а також чи попереджає автомобіль водія про велосипедиста під час відкривання дверей.

Ще одним важливим напрямом залишається захист пасажирів під час зіткнення. Водночас нова методика вперше враховує рівень безпеки літніх людей, які через фізіологічні особливості є більш уразливими під час аварій.

Окрему четверту категорію створили насамперед з урахуванням поширення електромобілів. У цьому блоці експерти перевіряють роботу дверних ручок після удару, передачу системою eCall інформації про місцезнаходження автомобіля, силу зіткнення та кількість пасажирів, а також безпечне відключення високовольтної батареї.

За результатами випробувань Zeekr 7GT випередив BMW iX3 у трьох із чотирьох категорій. У розділі "Безпечне керування" китайський електромобіль набрав 79% можливих балів проти 73% у BMW. У категорії запобігання аваріям перевага також залишилася за Zeekr – 89% проти 83%. Найбільший розрив зафіксували під час оцінювання захисту пасажирів: китайська модель отримала 93%, тоді як BMW – 86%.

Водночас експерти підкреслюють, що обидва автомобілі демонструють високий рівень захисту життя та здоров'я людей. Саме тому фінальна категорія – безпека після аварії – завершилася нічиєю: обидві моделі набрали по 95% можливих балів.

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