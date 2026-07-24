Як кияни ставляться до 'карткового майдану': результати опитування УНІАН

Також містяни висловилися щодо позиції Федорова стосовно нової посади.

24 липня в Києві анонсували початок безстрокової акції на підтримку відновлення на посаді міністра оборони України Михайла Федорова.

Водночас сам ексміністр в коментарі ЗМІ заявив, що він не погодиться на будь-яку посаду, яку йому пропонує влада, крім крісла міністра оборони. УНІАН поцікавився у киян щодо того, як вони ставляться до акцій і чи підтримують позицію Федорова щодо його нової посади.

До учасників акції більшість опитаних жителів столиці ставляться позитивно. Зокрема відзначається сам факт можливості українців висловлювати свою позицію.

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"Люди мають право виражати свою думку, то чому б і ні. Швидше позитивно, чим негативно. Тому що, можливо, людей так почують. Я не хочу підтримувати ту чи іншу політичну силу, але наш народ має право голосу. Хай влада пам'ятає, що вони у нас найняті", - сказала одна з учасниць опитування.

На запитання щодо того, як влада має реагувати на ці протести, одна з опитаних заявила, що необхідно поновити Михайла Федорова на посаді. Що стосується його позиції щодо іншої посади, вона зазначила:

"Так, я з цим погоджуюсь.Тому нам треба виходити на мірні мітинги, поки Федора не повернуть. Я думаю, якщо ми переконали звільнити Сирського, то так (переконають Зеленського повернути Федорова, - УНІАН). Люди для цього роблять все. І я впевнена, що ми доб'ємося свого".

Водночас один з опитаних висловив скепсис щодо того, що Федорова поновлять на посаді міністра оборони.

"Я думаю, що цього буде достатньо, в принципі (відставки Сирського, - УНІАН)... Президент приймає рішення. Тому не погоджується, та й не погоджується", - сказав він.

Водночас деякі опитані висловили обурення позицією Федорова:

"Не може чоловік (Федоров, - УНІАН), який займає такий пост, так себе вести", - сказав він. На запитання щодо того, що Федоров відмовився піти на іншу посаду, він відповів: "Це я чув, так. Не він вибирає, його повинні вибирати. А те, що він каже, це просто не по-чоловічому. Це дівчина".

Загалом більшість опитаних позитивно ставляться до проведення акцій. Частина з них вважає, що протести мають тривати до моменту, коли Федорова поновлять на посаді міністра оборони України.

Що цьому передувало

Раніше в Офісі президента повідомляли, що Михайло Федоров продовжує переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо поновлення його на посаді міністра оборони України. Сам Зеленський раніше заявляв, що пропонував Федорову "достойну позицію у владі". Втім, за даними ЗМІ, ця пропозиція була відхилена.

Згодом сам Федоров у розмові з журналістами зазначив, що не погодиться на жодну іншу, крім очільника Міноборони. Аргументуючи свою позицію, він зазначив, що сьогодні в державі є лише три посади, які реально визначають хід війни - це президент України, міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України.

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