Міністр оборони Резніков наголосив на важливості двох складових для відновлення безпеки у регіоні.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що спонукатиме московський окупаційний режим відводити свої війська з поля бою в Україні.

Про це він написав у коментарі в Facebook.

"Для відновлення безпеки у регіоні потрібні дві складові. Перша – це єдність вільного світу. Одним з індикаторів цієї єдності є готовність дотримуватись режиму санкцій, посилювати їх. Допомога Росії красти українське зерно чи вивозити російську нафту очевидно суперечить ідеї єдності проти тиранії", - зазначив Резніков.

Друга складова, за його словами – це готовність давати відсіч, застосовувати силу.

"Тоді Москва буде вмотивована чинити "жести доброї волі", тікаючи після поразок. Як це нещодавно було на острові Зміїний, а в квітні – на півночі України", - підкреслив міністр.

За словами Резнікова, саме ці два компоненти можуть відкрити шлях до політико-дипломатичних рішень.

"В тому числі – щодо розблокування українських портів. У відносинах з Москвою послідовність має бути саме така. Без цього Росія просто не стане вести серйозний діалог", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Резніков запропонував розмістити об'єкти оборонного виробництва під землею.

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