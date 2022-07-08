Наприклад, їх можна перенести в соляні шахти.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деякі об'єкти оборонно-промислового комплексу необхідно розміщувати під землею. Таким місцем можуть стати соляні шахти. Причина криється в загрозі руйнування підприємств ракетними ударами РФ.

Про це він сказав на онлайн-конференції "Будуємо разом" від Forbes Ukraine.

"Я думаю, бізнес повинен дивитися прогресивніше, ніж держава. Треба подивитися на наші шахти, на наші соляні розробки, де можна створити систему захисту для підприємств, які будуть мати природний захист – від ґрунтового, базальтового шару або чогось такого",- запропонував міністр.

Резніков привів у приклад Ізраїль, який живе під постійною загрозою ракетних обстрілів і має безліч виробництв. Глава Міноборони наголосив, що Україні слід паралельно розвивати системи ППО/ПРО або закуповувати їх у партнерів.

За його словами, "у нас і сьогодні вже є захист нашого неба". Так, ворожі літаки бояться літати над Україною – бояться, що їх зіб'ють, і тому б'ють ракетами з РФ і Білорусі.

На думку Резнікова, варто очікувати бум з будівництва бомбосховищ.

"Так, як було раніше, більше не буде, це потрібно зрозуміти", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Резніков назвав кількість мобілізованих в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: