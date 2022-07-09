Вона не здатна зупиняти балістичні і крилаті ракети.

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" не підходить Україні. Вона не здатна зупиняти балістичні і крилаті ракети, якими Росія обстрілює територію нашої країни. Ця ПРО створена для захисту від повільних на низьких висотах снарядів з легким ураженням.

Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу в рамках бізнес-конференції на платформі Forbes.

"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", — повідомив Резніков.

За словами міністра оборони, Україні потрібно розвивати власну систему ППО або отримати її від західних партнерів. При цьому в нашій країні вже вибудуваний певний захист неба. Це підтверджує той факт, що росіяни побоюються залітати на українську територію, де діє протиповітряна оборона.

"Ворожі літаки в нашому небі вже не літають, тому що бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму", — додав Резніков.

Нагадаємо, раніше ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман заявив, що ПРО "Залізний купол" справляється з цілями, для яких вона була створена. Однак Україна має велику територію, а радіус дії однієї батареї цієї протиракетної оборони становить до 70 кілометрів.

У Ізраїлю зараз десять таких комплексів, а нашій країні знадобилося б більше. На думку експерта, реально можливі обсяги поставок не вирішать проблему бомбардувань.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: