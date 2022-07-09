Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" не підходить Україні. Вона не здатна зупиняти балістичні і крилаті ракети, якими Росія обстрілює територію нашої країни. Ця ПРО створена для захисту від повільних на низьких висотах снарядів з легким ураженням.
Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу в рамках бізнес-конференції на платформі Forbes.
"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", — повідомив Резніков.
За словами міністра оборони, Україні потрібно розвивати власну систему ППО або отримати її від західних партнерів. При цьому в нашій країні вже вибудуваний певний захист неба. Це підтверджує той факт, що росіяни побоюються залітати на українську територію, де діє протиповітряна оборона.
"Ворожі літаки в нашому небі вже не літають, тому що бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму", — додав Резніков.
Нагадаємо, раніше ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман заявив, що ПРО "Залізний купол" справляється з цілями, для яких вона була створена. Однак Україна має велику територію, а радіус дії однієї батареї цієї протиракетної оборони становить до 70 кілометрів.
У Ізраїлю зараз десять таких комплексів, а нашій країні знадобилося б більше. На думку експерта, реально можливі обсяги поставок не вирішать проблему бомбардувань.
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