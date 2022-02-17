У разі настання НС громадський транспорт Києва працюватиме за спеціальним режимом.

У разі активних бойових дій метрополітен Києва перевозитиме тільки тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури, для інших громадян підземка буде укриттям.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, цитує Укрінформ.

"Метрополітен - це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовується для перевезення пасажирів і для захисту населення, як сховища. А саме метро в цей час буде перевозити лише тих людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, - буде працювати зранку та ввечері, приблизно шість годин, по три години в піковий час", - сказав чиновник.

За його словами, у метро є приміщення для отримання мінімальної гігієни, тому підземку можна використовувати якийсь час як укриття.

"При цьому метрополітен має електричне автономне живлення, артезіанські свердловини для води, та вентиляційні установки для очищення повітря", - додав Кандибор.

На час укриття станції метро закриватимуться.

"Що стосується роботи "червоної гілки" на лівому березі, то вона буде зупинена, так як вона є відкритою та найбільш ураженою, у випадку бомбардування чи ракетних атак", - уточнив столичний чиновник.

Як працюватиме інший транспорт

У разі настання надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс Києва працюватиме за спеціальним режимом.

На всіх підприємствах буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних посадових осіб. У першу чергу будуть забезпечуватися перевезення працівників підприємства критичної інфраструктури.

Для цього київська влада обіцяє розробити спеціальні автобусні маршрути з підвезення людей до метро.

Мости, аеропорти і під’їзні шляхи до об’єктів метрополітену посилять охороною.

Інші автобуси і маршрутки, які не перевозитимуть працівників об’єктів критичної інфраструктури, повинні будуть допомагати евакуації людей з міста.

У разі необхідності до цього залучатимуть й поїзди підземки.

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