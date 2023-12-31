Як відомо, на момент атаки РФ в готелі були журналісти німецької телевізійної компанії ZDF.

Перед Новим роком в мережу злили ролик, як Росія вдарила по харківському готелю "Харків Палас" ввечері 30 грудня.

Як відомо, в період атаки ворог запустив по місту не менше 6 ракет, зачепивши уламками безліч цивільної та житлової інфраструктури, включно з готелем і лікарнею. Тоді на місці "прильотів" були знайдені уламки ракети "Іскандер".

Очевидці події зняли за кермом машини відео, показавши, як спалахнула будівля готелю під час удару:

У готелі "Харків Палас" в момент атаки перебували німецькі ЗМІ

За даними ОВА, внаслідок згаданої атаки на Харків постраждали 28 цивільних осіб, 12 людей госпіталізували до лікарні.

Сьогодні в редакції німецької телевізійної компанії ZDF заявили, що серед постраждалих були і їхні журналісти. На момент удару у "Харків Палас" перебували 5 співробітників ZDF. Один з них детальніше розповів, що йому довелося пережити.

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