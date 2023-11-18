Ворожий ударний дрон із ПЗРК знищив майбутній сержант.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як відбивали повітряну атаку окупантів в ніч на 18 листопада.

Відео з'явилося у Telegram-каналі Олещука. В кадрі показана бойова робота захисників України на південному напрямку.

Ворожий дрон пострілом із ПЗРК знищив майбутній сержант - старший солдат Микола Салабуда, підкреслив Олещук.

"Стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади. Це його перший пуск і перше збиття! Микола присвячує свій успіх побратимам, які нині відзначають День сержанта", - заявив він.

Окупанти атакували Україну дронами - був пуск 38 БПЛА

Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що із 20-ї години 17 листопада по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ - РФ) ударними БпЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131". В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА.

На Одещині вночі ворожий безпілотник типу "Shahed-131/136" влучив в енергетичний об'єкт, в результаті чого пошкоджено адмінбудівлю, поранений працівник.

За інформацією ДСНС станом на 9.45, пожежа, що сталась внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, ліквідована.

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