Наразі тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку у Північну операційну зону, де тривають заходи з підсилення нашої оборони.

Про це повідомляє прес-служба Командування Об’єднаних сил ЗС України.

Генерал-лейтенант Наєв відвідав позиції військових ЗСУ та прикордонників, які стали міцним "щитом", щоб не дати противнику жодного шансу повторити наступ з півночі. Він також поспілкувався з військовослужбовцями безпосередньо на позиціях, ознайомився з умовами їхньої служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.

"На даний час ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних Сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій", – запевнив генерал-лейтенант.

Як повідомив командувач, тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

За його словами, робота триває як у штабах та органах військового управління, де досвідчені бойові генерали щодня виконують завдання щодо підсилення нашої оборони на всіх напрямках. Безпосередньо на місцях командири бригад, батальйонів, рот та взводів вміло керують підлеглим особовим складом.

"Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника", – наголосив командувач Об’єднаних сил.

Цього ж дня Наєв нагородив відзнаками військових, які особливо ретельно виявили себе під час виконання завдань.

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