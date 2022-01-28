Президент наголосив, що повномасштабна війна стане дуже серйозним викликом для Альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо в Україні буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Вибачте за цей приклад… Але, якщо буде війна, скажіть, будь ласка, армія якої країни готова буде захищати нас? Ніяка. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО", - зазначив президент.

Він зауважив, що у разі прийняття України до НАТО, і "якщо потім щось станеться", то її треба буде захищати.

Читайте такожУ МЗС РФ заявили, що Кремлю потрібні "водонепроникні" гарантії неприйняття України в НАТО

"Це дуже серйозні виклики для НАТО... Деякі європейські країни так і думають. І вони розраховують на те, щоб не ризикувати і не брати Україну. Але якщо буде повномасштабна війна…, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде", - переконаний Зеленський.

На його думку, у країнах, які колись були членами СРСР, можуть бути провокації.

"Чи ви впевнені в тому, що в цей момент, коли такі маленькі держави скажуть, що у них війна з дуже серйозною армією, що їх будуть захищати? Ви впевнені, що за них будуть помирати люди?" - сказав глава держави.

Раніше чиновники в НАТО визнали, що Росія не планує повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки для цього потрібно стягнути набагато більше військ.

Вас також можуть зацікавити новини: