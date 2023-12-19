Ракетоносіїв в морі немає вже три тижні, але вони споряджені й готові до застосування, зазначила очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Море штормить, але не настільки, щоб російські окупанти не змогли використовувати ракетоносії, тому, ймовірно, ворог накопичує ресурс і вичікує на момент для атаки.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. "Море штормить, воно на нашому боці, але шторм не такий критичний, щоб взагалі не використовувати ракетоносії. Очевидно, ворог накопичує певний ресурс і вичікує моменту для проведення ракетних атак. Тому що активність тактичної авіації час від часу проявляється і, зокрема, з пуском керованих авіаційних ракет типу Х-59. Одну з таких вчора було спрямовано в нашій зоні відповідальності в напрямку Криворіжжя і знищено силами ППО", - зазначила вона.

Гуменюк повідомила, що немає ракетоносіїв в Чорному морі вже понад три тижні на бойовому чергуванні. "Але знаємо, що вони споряджені і готові до застосування і пам'ятаємо, що для виходу на бойове чергування їм достатньо 2-3 годин", - додала вона.

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Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України зазначила, що ця ніч пройшла досить спокійно і цьому певним чином сприяла погода.

"Через те, що не можливо використовувати тактичну авіацію, ворог і не застосовував і керовані авіабомби", - додала вона. При цьому зазначила, що росіяни запустили два керовані дрони, які були знищені на західному напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши два дрони типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною всі ударні безпілотники знищено.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що нічна атака була здійснена з району російського Приморсько-Ахтарська. Обидва ворожі дрони було знищено на Хмельниччині.

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