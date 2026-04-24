Вступ України до Євросоюзу: у Bloomberg дізналися, коли можуть розпочатися перші переговори

Лідери Європейського Союзу дали зрозуміти, що створено попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України до ЄС, що є великою підтримкою для зусиль президента України Володимира Зеленського щодо вступу до блоку. Про це пише Bloomberg.

На саміті на Кіпрі лідери домовилися, що перші переговори про вступ можуть розпочатися в найближчі тижні та місяці, повідомив представник ЄС.

Зазначається, що, однак, жодних конкретних обіцянок щодо дати вступу України до ЄС поки що немає. Процес вступу Хорватії, останньої країни, що приєдналася до ЄС, зайняв близько десяти років.

Відновлення зусиль щодо розширення відбувається після зняття блокування кредиту та узгодження державами-членами нового пакету санкцій проти Росії - частково через поразку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах.

Офіційні особи в Києві та Брюсселі сподівалися, що відхід Орбана дозволить процесу вступу набрати обертів, особливо в частині формальної оцінки того, чи відповідає Україна необхідним критеріям для вступу. Орбан також блокував цей процес. "Іздінаніє" пише:

"Очікується, що Петер Мадьяр, який цього місяця здобув переконливу перемогу над Орбаном, буде приведений до присяги як новий прем'єр-міністр Угорщини на початку травня. Однак окрім Орбана залишаються й інші перешкоди".

Важливо, що попри згоду розпочати переговори, багато держав-членів не виявляють особливого бажання прискорювати процес подання заявки, який зазвичай займає багато років. Заявка Києва на членство є особливо чутливою через побоювання щодо можливого впливу на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський і транспортний сектори.

Хоча українські чиновники заявили про готовність відкласти доступ до деяких програм ЄС, включаючи сільськогосподарську політику, Київ наполягає на своєму прагненні стати повноправним членом і вимагає твердих зобов'язань.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив підтримку обговоренню різних варіантів членства для країн, які бажають приєднатися до блоку.

"Якщо ми хочемо розширити Європу, це, ймовірно, відбуватиметься за моделлю цибулини, з безліччю рівнів співпраці, і я думаю, нам потрібно це обговорити", - сказав він.

Деякі держави-члени висловили тверду підтримку. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що немає альтернативи повноправному членству України в Європейському Союзі.

Побоювання, що держави-члени не підтримають швидкий процес вступу, посилилися після того, як Німеччина підготувала пропозицію, яка надасть Україні "асоційоване членство" в ЄС, одночасно просуваючи процес вступу.

Згідно з цим планом, Україна буде поступово інтегрована в програми ЄС і братиме участь у засіданнях блоку, але не матиме права голосу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував сильніше залучити Україну до діяльності Європейського Союзу. Однак він зазначив, що швидке вступ країни до блоку неможливе.

Вас також можуть зацікавити новини: