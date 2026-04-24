Скандал у 14-й ОМБр: новий командир поспілкувався з бійцями та пообіцяв ротації

На сьогодні бійців вже забезпечили необхідними продуктами харчуванням.

Новопризначений командир 14-ї ОМБР полковник Тарас Максімов поспілкувався з воїнами, у яких під час перебування на захисній позиції склалася важка ситуація із харчуванням. Він пообіцяв бійцям ротації. Відповідне відео онлайн-розмови командира Максімова з воїнами на позиції оприлюднене у соціальній мережі Facebook на сторінці 14 ОМБР.

Зокрема, новий команди поцікавився, який нині стан справ у бійців із забезпеченням продовольством, і чи отримали вони посилки.

Бійці підтвердили, що отримали саме необхідне, оскільки "продуктів тепер вистачає".

Також Максімов запитав про їхній фізичний стан і здоров’я, на що один з бійців відповів, що ще треба трохи часу, щоб "відгодуватися".

Командир також пообіцяв зробити ротацію за певних погодних умов. Він висловлює надію, що "все наладиться".

"З вашою допомогою, і з усім колективом будемо вирівнювати ту ситуацію, проводити і заміни. Принаймні, будемо намагатися, бо саме головне, по-перше, - це життя", - відзначив Максимов і побажав біцям бути обмережними на позиції.

Також командир бригади звернувся до командира роти, щоб нічого не приховувалося, і він одразу дзвонив і доповідав про справжню ситуацію і проблеми.

Бійці підтвердили, що хотіли б, аби їх вивели з позицій і провели ротацію.

Скандал із харчуванням у 14-й бригаді

У мережі Threads з'явилася інформація про те, що в 14-й окремій механізованій бригаді ЗСУ відбуваються перебої із забезпеченням продовольством на окремих позиціях.

На тлі скандалу Генеральний штаб ЗСУ відсторонив командира 14-ї окремої механізованої бригади з посади. Також було звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

