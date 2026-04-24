Швидкий вступ України до ЄС неможливий, але зближення потрібно прискорити, - Мерц

Мерц наголосив, що необхідно започаткувати в ЄС процес зі стратегією поступового зближення з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував сильніше залучити Україну до діяльності Європейського Союзу. Однак він зазначив, що швидкий вступ країни до блоку неможливий, пише DW.

"Всім зрозуміло, що швидкий вступ України до ЄС, звичайно, неможливий, але необхідно забезпечити тіснішу інтеграцію України в європейські інститути", - сказав Мерц журналістам за підсумками саміту глав держав і урядів ЄС у Нікосії, Кіпр.

Канцлер Німеччини заявив, що президент України Володимир Зеленський поки що міг би брати участь у засіданнях Європейської Ради, однак поки що без права голосу. Також він запропонував поступово включити Україну в окремі сфери політики залежно від ходу реформ.

Мерц підкреслив, що необхідно запустити в ЄС процес зі стратегією поступового зближення з Україною. Він зазначив, що в підсумку це має привести до повноправного членства України в блоці.

"Але нам потрібні проміжні кроки. Я неодноразово говорив про це останніми днями з президентом Зеленським... Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повноправного членства", - заявив канцлер Німеччини.

Чи може Україна вступити до Євросоюзу до 2027 року

Раніше посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю УНІАН відповіла, чи можливе вступ нашої країни до блоку до 2027 року. Вона зазначила, що офіційно ЄС не позиціонував 2027 рік як дату вступу України.

Матернова підкреслила, що в Євросоюзі сподіваються на прискорення цих обговорень, однак говорити про конкретну дату до завершення всіх необхідних реформ – недоцільно.

