Рішення Кремля можуть бути ірраціональними: у розвідці Естонії оцінили ризик війни з РФ

На даному етапі розвідка Естонії не має даних про підготовку Росією наступу на країни НАТО.

Естонська розвідка не має даних про підготовку Росією нового фронту проти країн Балтії. Однак рішення Кремля бувають непередбачуваними і часто ірраціональними, сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Як цитує полковника сайт ERR.ee, при оцінці загрози агресії враховується поточний стан збройних сил і політичні наміри уряду. А також – можливість проведення атаки з точки зору міжнародного контексту.

Загрози того, що Росія може напасти на країни Балтії або НАТО в цілому, за словами голови розвідцентру, зараз немає. При цьому в Росії триває мобілізація. На думку Ківісельга, вона необхідна Росії насамперед для того, щоб підтримувати темп наступу в Україні, оскільки Росія не досягла своїх цілей.

Відео дня

"Підтримувати нинішній темп за рахунок ув'язнених і контрактників довго не вийде. Досягнуто кульмінаційної точки: якщо вони хочуть зберегти масштаб наступу, мобілізація стає неминучою", – сказав Ківісельг.

Він сказав, що немає ознак того, що мобілізовані підрозділи будуть використані проти країн НАТО.

Незважаючи на відсутність ознак підготовки нападу, Ківісельг визнав, що керівництво Росії непередбачуване і часто приймає ірраціональні рішення:

"Раціонально міркуючи, Російській Федерації, безумовно, не мало б жодного сенсу відкривати новий фронт десь в іншому регіоні. Але ми бачили, що РФ не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків".

Можлива війна в Європі – останні новини

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росія обмежує доступ до інтернету для проведення мобілізації. За його словами, ці сили можуть бути використані, зокрема, для нападу на країни Балтії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також попередив, що Росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі. За його словами, це "питання місяців, а не років". Говорячи про потенційну російську агресію, Туск сказав, що відчуває скептицизм щодо готовності НАТО захищати кожну країну.

