Дрони 'рознесли' нафтопровід біля російського порту Приморськ

Удар дронів вдарив по стратегічному нафтовому порту Приморськ, пошкоджено трубопровід і резервуари, порт втратив часткову працездатність.

У Ленінградській області РФ ударні безпілотники пошкодили ділянку нафтопроводу в районі порту Приморськ. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

За його словами, інцидент стався під час ранкової атаки дронів: уламки одного з безпілотників пошкодили трубопровідну інфраструктуру.

Водночас супутникові дані системи моніторингу пожеж NASA (сервіс FIRMS) зафіксували займання не на самому трубопроводі, а на території нафтобази. Ймовірно, йдеться про пожежу, що триває ще з кінця березня.

Порт у Приморську є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи та найбільшим нафтовим портом Росії на Балтійському морі. За оцінками, він здатен перевалювати до 1 млн барелів нафти на добу, тому навіть локальні пошкодження можуть впливати на логістику експорту.

Ймовірно, мова йде не про магістральний нафтопровід, а про берегову інфраструктуру, що забезпечує роботу терміналу.

Попередні атаки та масштабні пошкодження

Порт уже неодноразово зазнавав атак безпілотників. Зокрема, після удару 23 березня було пошкоджено кілька причалів і розпочалася масштабна пожежа на території резервуарного парку.

За відкритими даними, тоді могли бути уражені щонайменше вісім резервуарів об’ємом по 50 тисяч кубометрів кожен – це близько 40% загальної місткості сховищ.

Загалом термінал має потужну інфраструктуру з дев’ятьма причалами для танкерів великої тоннажності та є одним із ключових елементів нафтового експорту РФ поряд із портами в Усть-Лузі та Новоросійську.

