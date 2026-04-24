'Оголосили відкриту війну Росії': Лавров виступив з новими погрозами на адресу Європи

За словами Лаврова, Україну використовують як геополітичний таран.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід нібито "оголосив відкриту війну Москві за допомогою України". Його слова цитують росЗМІ.

"Нам оголошено відкриту війну. Для цього в якості "наконечника" використовується київський режим. Але те, що цей "наконечник" безпорадний без матеріального наповнення західною зброєю, розвідувальними даними, супутниковими системами, сприяння у підготовці військовослужбовців та багато чого іншого – все це знають", – сказав Лавров під час зустрічі з керівниками російських некомерційних організацій.

Також голова МЗС РФ додав, що Україна "використовується як геополітичний таран" у підготовці до війни проти Москви. Намагаючись довести свою точку зору, він згадав, що деякі європейські країни публічно заявляли про те, що готуються до нападу Росії.

"Начальник бельгійського генштабу Фредерік Вансіна заявив, що у них є ще кілька років, а українці купують їм цей час. Та сама логіка була присутня у заяві канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, коли він назвав напад Ізраїлю на Іран і взагалі все те, що робить Ізраїль – він прямо сказав, що ізраїльтяни виконують за них брудну роботу", – заявив Лавров.

Путін готовий напасти на Європу вже навесні

Раніше колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус писав, що російський диктатор Володимир Путін, схоже, відчуває себе загнаним у кут – його армія зайшла в глухий кут в Україні, російська економіка перебуває в жалюгідному стані, і шансів на вирішальну перемогу практично немає. На його думку, глава Кремля може розпочати війну проти Європи вже цієї весни.

Ігнатіус додав, що Путін – це людина, схильна до ризику, як показало його вторгнення в Україну. І він цілком може вирішити, що "вікно можливостей" кинути виклик НАТО і нав'язати новий порядок закривається вже скоро.

