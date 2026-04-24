Орбан пішов, а розкол по Україні в ЄС лишився, - Politico

Для багатьох в Європі Орбан був просто зручним прикриттям.

Саміт ЄС на Кіпрі цього тижня пройшов у надзвичайно розслабленій атмосфері, оскільки на нього не прибув Віктор Орбан, який нещодавно програв вибори і незабаром втратить посаду прем’єр-міністра Угорщини. 16 років він був одним з постійних приводів для напруженості і роздратування всередині ЄС. Але коли він іде, в Європі усвідомили, що на Орбані внутрішні суперечки не закінчуються.

Як пише Politico, в кулуарах саміту європейські політики визнавали, що Орбан роками був цапом-відбувайлом, на якого списували усі проблеми, але тепер настав час "голосно та чесно" говорити про розбіжності всередині ЄС.

Першою очевидною "тріщиною", яка проявилася у відсутність Орбана – це розбіжності щодо потенційного членства України в ЄС. Деякі європейські лідери висловлювалися за швидке приєднання Києва до блоку, інші навпаки закликали бути реалістами. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у присутності президента України Володимира Зеленського, який завітав на Кіпр у перший день саміту, заявив про необхідність зважати на реальність.

Не менші суперечки на саміті викликала і тема енергетики. Європейські лідери опинилися між двома вогнями – дефіцитом пального через авантюру Трампа в Ірані і необхідністю продовжувати та розширювати санкції проти Росії.

Також, як пише Politico, навіть без Орбана європейські лідери довго сперечалися щодо бюджетної політики ЄС та низки інших важливих питань.

Як писав УНІАН, під час неформального саміту ЄС, що відбувся цими днями на Кіпрі, було ухвалено принципове рішення, яке до того блокувала Угорщина. Нарешті був розблокований кредит на 90 мільярдів євро для України. За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, перші гроші за цим кредитом Україна може отримати навіть вже квітні.

Цього року Україна має отримати половину з вказаної суми. Цікаво, що віддавати гроші Україна не буде. Їх має сплатити Росія, як репарації.

