Названо європейські напрямки, які будуть найпопулярнішими цього літа

Маловідомі напрямки стають дедалі популярнішими серед мандрівників. Йдеться про невеликі міста, прибережні та провінційні містечка або столиці, які колись залишалися поза увагою. Про це пише Time Out.

Це стосується напрямків, що набирають популярність, зазначених в індексі літніх подорожей Tripadvisor - щорічному списку напрямків, які демонструють найбільше річне зростання пошукового обсягу серед мандрівників. Список базується на даних з сайту Tripadvisor, спеціально для поїздок у період з червня по серпень.

Куди поїдуть туристи у 2026 році

Іспанія продовжує залишатися найкращим місцем для літнього відпочинку, і Аліканте посідає перше місце. Пляжі Барселони та Майорки завжди користувалися попитом, але Аліканте неухильно набирає популярність, пропонуючи той самий райський куточок з пальмами, міськими пляжами та бурхливим нічним життям. Тут також знаходиться невеликий архіпелаг, острів Табарка, який славиться своєю тихою чарівністю та свіжими морепродуктами.

Відео дня

Відзначається, що португальське рибальське селище Алвор посіло друге місце у списку. Селище розташоване в самому серці Алгарве, південного прибережного регіону Португалії, відомого своїми пляжами. На другому та третьому місцях опинилися іспанські курорти - Плайя-де-Пальма та Малага. Популярність Малаги почала зростати понад 20 років тому з відкриттям Музею Пікассо, і з тих пір вона зачаровує мандрівників, які шукають сонця та мистецтва.

Серед інших популярних напрямків - столиця Польщі Краків, Будапешт з його чудовими купальнями та спа-центрами, а також Дублін для тих, хто шукає більше зелені та пінти Гіннесса замість пляжного піску та сонцезахисного крему.

Ось найпопулярніші європейські напрямки згідно з індексом літніх подорожей Tripadvisor 2026:

Аліканте, Іспанія

Алвор, Португалія

Плайя-де-Пальма, Майорка, Іспанія

Малага, Іспанія

Ксаміл, Албанія

Краків, Польща

Сітжес, Іспанія

Родос, Греція

Будапешт, Угорщина

Дублін, Ірландія

Новини туризму

Наприкінці кожного літа біля крихітного поселення Кактовік, де на краю континенту мешкають корінні жителі Аляски, збираються величезні білі ведмеді. Зараз тут, за Полярним колом, намагаються відродити туризм.

Вас також можуть зацікавити новини: