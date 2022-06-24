Про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених на зустрічі голів держав і урядів країн-членів ЄС 23 червня у Брюсселі.

Європейська комісія незабаром представить пропозицію про надання Україні до 9 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених на зустрічі голів держав і урядів країн-членів ЄС 23 червня у Брюсселі.

"Європейська рада відзначає, що Європейська комісія незабаром представить пропозицію про надання Україні нової виключної макрофінансової допомоги в обсязі до 9 мільярдів євро у 2022 році. Вона закликає Комісію швидко представити пропозиції щодо підтримки ЄС для відновлення України на консультаціях з міжнародними партнерами, організаціями і експертами", - наголошується у висновках.

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу закликали Раду ЄС прискорити військову підтримку України. Наразі загальний обсяг коштів, виділених ЄС на озброєння для України, становить два мільярди євро.

Зокрема, з цією метою лідери ЄС закликають Раду ЄС "швидко працювати над подальшим посиленням військової підтримки".

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