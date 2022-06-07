Ворога "перемелювали у промислових масштабах", саме тому наступ на Донбас рухався не так швидко.

Російські окупанти зазнавали величезних втрат на Донбасі з початку повномасштабного наступу. Сили оборони України майже повністю знищили там дві елітні бригади окупантів.

Про це пише "24 канал" із посиланням на джерела в розвідці.

Наступ окупантів на Донбасі було зупинено, адже українські воїни "перемелювали ворогів у промислових масштабах". Втрати окупантів виглядають ще принизливішими через те, що вони не рухалися величезними колонами, не мали проблем з постачанням та користувалися вогневою підтримкою артилерії та авіації.

За перший місяць війни РФ змогла захопити лише Волноваху, яку окупанти стерли з лиця землі. На всіх інших напрямах загарбники зазнавали неймовірних втрат і не могли просунутися навіть на кількасот метрів.

За даними джерела видання, впродовж перших тижнів війни було знищено разом із технікою повноцінну БТГ зі складу 20-ї окремої гвардійської мотострілецької Прикарпатсько-Берлінської червонопрапорної ордена Суворова бригади з Волгограда. З 900 осіб живими залишилися лише 60.

Саме на тлі катастрофічних втрат саме на Донбасі вперше зафіксували масові відмови йти у бій. Окупанти з 38 гвардійської мотострілецької Вітебської ордена Леніна червонопрапорної ордена Суворова бригади вимагали повернення в РФ вже після кількох бойових зіткнень із ЗСУ.

Цю елітну бригаду розгромили майже повністю. Генерали вирішили виводити її залишки на територію РФ. Після повернення окупанти масово написали рапорти на звільнення.

Раніше в Генштабі повідомили про нові втрати окупантів. "Демілітаризація" армії РФ триває, ворог втратив ще 110 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали близько 31 360 осіб.

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