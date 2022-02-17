Переважна більшість порушень була здійснена із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російські окупаційні сили з опівночі 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військового Збройних сил України.

Про це йдеться в оперативній інформації щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00, оприлюдненій у соціальній мережі Facebook.

"Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - наголошується у повідомленні.

Крім того, з особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. "З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм терористи випустили 32 снаряди. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення", - наголошується у повідомленні.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття", - сказано у повідомленні.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості", - наголошується у повідомленні.

Також, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Загострення на Донбасі

Вранці, 17 лютого, на тлі військового напруження на російсько-українському прикордонні ситуація помітно загострилась й на Донбасі. За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

Мешканців просять не виходити на вулиці.

Також прес-центр штабу ООС повідомив про обстріл окупантами Станиці Луганської, під час якого снаряди влучили у будівлю дитячого садка, у якому були діти.

За попередньою інформацією, двоє цивільних отримали контузії.

Половина населеного пункту залишилась без електрики.

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