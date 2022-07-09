Ліквідовано близько 200 окупантів.

На Херсонському напрямку українські військовослужбовці знищили два командних пункти армії Російської Федерації.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Еспресо.

"Було знищено близько 200 осіб особового складу рашистів, 8 ЗРК "Панцир" та РСЗВ "Акація". Дуже багато техніки та переконлива кількість особового складу полягли під тим ударом і вогнем. Ми знаємо, що залишки ворожих пунктів передислоковано й ми знаємо навіть куди", - відзначила вона.

Гуменюк не стала коментувати сьогодні вибухи у Херсоні, щоб не зашкодити діям українських військових.

"Те, що на Херсонщині й навколо самого Херсону лунають вибухи - це зрозуміло, тому що це майже основна мета на даному етапі і це робота наших підрозділів, яка не підлягає зараз розголосу. Як тільки буде дозволено, ми обов'язково будемо говорити і про свої перемоги, і про свої просування", - підкреслила вона.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру відзначила, що російські окупанти деморалізовані. Вони проговорюють зі своїми рідними механізми так званої "евакуації" з території України.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобаївці біля аеропорту пролунав потужний вибух.

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