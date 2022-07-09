Один БПЛА було знищено вчора ввечері і два - сьогодні зранку.

Військові зенітного ракетного полку Повітряних сил за добу знищили три російські безпілотні летальні апарати.

Про це повідомило Повітряне командування "Центр" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Кожну добу воїни-зенітники наближають перемогу. Один вчора ввечері і два зранку безпілотних літальних апаратів знищили військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання у визначених районах на східних рубежах України", - сказано в повідомленні командування.

"Це є черговим підтвердженням сумлінного виконання обов'язків, професіоналізму і вмілих дій військовослужбовців зенітних ракетних обслуг", - зазначили у командуванні "Центр".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, наші захисники знищили вже понад 37 тисяч російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі російські окупанти серйозно скоротили угрупування своїх кораблів. Це означає, що тепер Україні загрожує удвічі менше крилатих ракет типу "Калібр", ніж раніше.

Як повідомляв УНІАН, в Білорусі з боку Мінська в напрямку Бобруйська помітили колону військових "Камазів" російської армії.

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