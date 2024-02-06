Серед гучних операцій спецслужби також знищення генпрокурора так званої "ЛНР" Сергія Горенка.

За гучними ліквідаціями зрадників і воєнних злочинців, які мали місце після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, стоїть СБУ. Інформацію про це підтвердило УНІАН поінформоване джерело.

Серед ліквідованих спецслужбою, зокрема, зрадник Ілля Кива, а також російський терорист та пропагандист Владлен Татарський. Відео операцій СБУ оприлюднив телеграм-канал "Кровна помста". У ролику людина, яка називає себе "Генералом Кровної Помсти", зазначила, що на рахунку СБУ також ліквідація генпрокурора т. зв. "ЛНР" Сергія Горенка, депутата-терориста з "ЛНР" Олега Попова та інших ворогів України.

Також, за його словами, СБУ працювала на Херсонському і Запорізькому напрямках. Саме ця спецслужба стоїть за отруєнням "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо, замахом на зрадника Олега Царьова, терориста та вбивцю Захара Прілєпіна, "міністра внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета.

Відео дня

Джерела УНІАН підтверджують, що спецоперації з ліквідації ворогів України є одним з напрямків роботи Служби безпеки.

"Всі ці воєнні злочинці, вбивці, прислужники росіян є абсолютно законними цілями. Тому що вони відповідають за масові вбивства, терор і репресії, які окупанти вчиняють на захоплених українських територіях", – додало джерело.

Ліквідація зрадників та воєнних злочинців

6 грудня 2023 року у Підмосковʼї зі стрілецької зброї було ліквідовано зрадника Іллю Киву. Джерело УНІАН в СБУ тоді зазначило, що він був однією з пріоритетних цілей для знищення. Операція зі знищення Киви готувалася тривалий час.

Щодо "воєнкора" Владлена Татарського, його було ліквідовано 2 квітня під час його виступу на "творчому вечорі" в одному з барів Санкт-Петербурга. У подарованій пропагандисту статуетці була закладена вибухівка.

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