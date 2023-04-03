На кадрах видно, як пропагандист розпаковує подарунок, який згодом і вибухнув.

У мережі зʼявилося відео останніх секунд перед вибухом у кафе в Санкт-Петербурзі, де ліквідували російського пропагандиста, українофоба та "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє імʼя – Максим Фомін).

Вибух у закладі пролунав у неділю, 2 квітня 2023 року. Російські спецслужби кажуть, що здетонувала статуетка, яку Татарському подарувала одна з відвідувачок його творчого вечора.

На кадрах видно, як пропагандист розпаковує подарунок.

Відео дня

"Золотий! Золотий Владлен, чудово", – сказав він про статуетку.

Уже за кілька секунд у кафе пролунав вибух. Пропагандист загинув на місці.

Що відомо про Владлена Татарського

Пропагандист Владлен Татарський, справжнє імʼя якого Максим Фомін, народився у Макіївці Донецької області.

З 2011 року і до окупації частини області Росією від відбував покарання за пограбування у вʼязниці в Горлівці. Після вторгнення РФ на Донбас у 2014 році, Татарський воював у лавах бойовиків проти України.

"Воєнкор" був відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями та протягом останнього року активно підтримував власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та критикував міноборони РФ. Військовий експерт Олександр Коваленко припускає, що вбити його могли через це.

Як відомо, 2 квітня Татарський проводив творчий вечер в російському Санкт-Петербурзі, де був ліквідований внаслідок вибуху. Хоча за підозрою у вбивсті пропагандиста вже затрималу дівчину на імʼя Дарʼя, російська влада звинувачує в усьому Україну. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що за всім може стояти "київський режим".

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