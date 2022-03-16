Росіяни за час оточення Маріуполя заморили понад 2 тисячі мешканців.

Служба безпеки України повідомляє про створення російськими терористами нового фейку після того, як загарбники бомбардували драмтеатр у Маріуполі і обстріляли мирну колону біля міста.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ у Telegram.

Окупанти брешуть, що СБУ нібито "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців".

"Подібні заяви загарбників - лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Але жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби", - зазначили у СБУ.

СБУ наголошує, що "навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами": "Бо ми не діємо методами окупантів".

"Наше завдання - захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом. А загарбники і окупанти обов’язково будуть відповідати за свої звірства! І ми зробимо все, щоб суд над ними відбувся в нашому героїчному Маріуполі", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Атака на драмтеатр у Маріуполі

Росіяни цілеспрямовано скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі ввечері, 16 березня. Згодом на територію прилеглого району влучила ще одна бомба.

Як зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, на момент атаки у приміщеннях перебували сотні цивільних – вагітних і жінок з дітьми до 3 років.

Невдовзі пропагандистські ресурси поширили фейк, що у будівлі драмтеатру нібито була база "Азову".

Триває порятунок постраждалих.

Цього ж дня росіяни з "Градів" обстріляли колону цивільних під час запланованої евакуації. Серед поранених є діти.

Російські терористи оточили Маріуполь по периметру й блокують евакуацію громадян та підвіз продуктів.

За останніми даними, росіяни за час тимчасової окупації міста заморили понад 2 тисячі мешканців. Тіла загиблих бойовики Путіна не дозволяють ховати.

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