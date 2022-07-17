Колишній президент РФ пригрозив "превентивними діями", якщо Україна почне деокупувати Крим.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на сміхотворні погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва. Сьогодні російський політик заявив про "судний день", який нібито настане через деокупацію Криму.

Подоляк дав жорстку відповідь на чергові погрози Медведєва в Twitter.

Так, колишній президент РФ заявив, що відмова України чи держав-членів НАТО визнавати Крим "російською територією" - системна загроза для РФ. Окрім цього, він почав лякати світ "судним днем".

У відповідь на це Подоляк написав, що Медведєв - "маленька та забута історією людина". Він зазначив, що такі погрози викликають лише жалість.

"Портрет сучасної Росії – це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь "судним днем". Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. "Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?", - написав радник керівника ОП.

Як вже повідомляв УНІАН, Медведєв заявив, що РФ нібито має право "на превентивну самооборону".

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