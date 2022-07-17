Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія планує вбивати та випалювати українські землі без жодного реального шансу захопити їх.
Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.
"Єдиний план Росії – вбивати та знищувати, випалювати наші землі, не маючи жодного реального шансу захопити їх", - зазначив радник керівника ОП.
На його думку, єдиний варіант для Росії – це закінчити війну на умовах України та звільнити всі українські території.
"Будь-які інші шляхи – це нескінченна війна, обстріли та загроза нових анексій", - вважає Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія хоче утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. А далі в її планах окупувати Білорусь, поділився думкою Подоляк.