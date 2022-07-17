Єдиний варіант для Росії – це закінчити війну на умовах України та звільнити всі українські території.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія планує вбивати та випалювати українські землі без жодного реального шансу захопити їх.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Єдиний план Росії – вбивати та знищувати, випалювати наші землі, не маючи жодного реального шансу захопити їх", - зазначив радник керівника ОП.

На його думку, єдиний варіант для Росії – це закінчити війну на умовах України та звільнити всі українські території.

"Будь-які інші шляхи – це нескінченна війна, обстріли та загроза нових анексій", - вважає Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія хоче утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. А далі в її планах окупувати Білорусь, поділився думкою Подоляк.

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