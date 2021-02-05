Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об’єднаних сил.
Як повідомляється на сайті Міноборони, під час робочої поїздки спільно з командувачем ООС генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком він перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах та їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, що розташовані на передньому краї оборони.
Крім того, Хомчак перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами та матеріально-технічними засобами.
Зазначається, що під час спілкування з військовослужбовцями, головнокомандувач відзначив їхню високу патріотичну налаштованість та готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози з боку противника.
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