Стали відомі імена бійців, які загинули на Донбасі 6 квітня (фото)

Один боєць загинув під час обстрілу, інший підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

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