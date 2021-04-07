Вчора на Донбасі загинули військові / фото pixabay.com

6 квітня на фронті загинули двоє українських військових - Володимир Шпак та Максим Стеблянко.

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Старший лейтенант Володимир Шпак загинув під час обстрілу. Він отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Військовий був родом із Чернігова, у 2018 році став на захист України.

Максим Стеблянко отримав поранення, не сумісні з життям, у наслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. 23-річний військовий народився у Сумській області.

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Автор: Людмила Жерновська