Через можливість обледеніння Росія запускає менше дронів.

Зафіксовано прибуття до Москви вантажного борту з Ірану, тому можна прогнозувати, що у ворога збільшиться кількість дронів для атак на Україну. Про це сказала керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Станом на вчора було зафіксовано прибуття чергового вантажного борту з напрямку Тегерану на Москву і це може свідчити про продовження поставок як готової продукції, так і запасних частин, з яких росіяни збирають баражуючі снаряди на власній території. Тобто підтримка з боку Ірану для країни- терористки триває і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску", - зазначила вона.

Вона повідомила, що крайні дві ночі були не такі "насичені" щодо застосування ворогом БПЛА. За її словами, ймовірно, через погодні умови. "Дрони "побоюються" обледеніння - воно для них може бути критичним і не дозволятиме виконувати завдання", - сказала Гуменюк. При цьому нагадала, що Росія не припиняє точкові удари з використанням балістики. "Намагання ворога тримати в напруженні сисему ППО очевидно свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися і розслаблятися зарано", – сказала вона.

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Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони зазначила, що в найближчий час очікується покращення погоди і зростає загроза продовження ворогом ракетних атак із застосуванням "Калібрів".

Відповідаючи на запитання з приводу кількості російської тактичної авіації в Криму, гуменюк повідомила, що, за попередніми даними, вона залишається сталою, критичних змін не загнала. "Але ми ще не всі результати своєї бойової роботи дорозвідували. І ми бачимо тільки зараз, що в нашому напрямкку знижена активність тактичної авіації, що пов’язано з ускладнення погодних умов і також переконливими діянами наших Сил оборони по знищккнню літаків типу С-34, Су-30", - додала вона.

Відповідаючи на запитання з приводу кількості російської тактичної авіації в Криму, гуменюк повідомила, що, за попередніми даними, вона залишається сталою, критичних змін не загнала. "Але ми ще не всі результати своєї бойової роботи дорозвідували. І ми бачимо тільки зараз, що в нашому напрямкку знижена активність тактичної авіації, що пов’язано з ускладнення погодних умов і також переконливими діянами наших Сил оборони по знищккнню літаків типу С-34, Су-30", - додала вона.

Які загрози становлять для ППО ракети з Північної Кореї та нові "Шахеди" - відповіжь експерта

Як повідомляв УНІАН, за різними даними Іран поставляє Росії ракети та дрони, якими вона обстрілює територію України.

Колишній заступник начальника штабу ВМС ЗС, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко заявив, що, ракети KN-23, які Росія отримала від Північної Кореї, а також "Шахеди" з реактивним двигуном становлять серйозну загрозу для української протиповітряної оборони.

Він зазначив, що ці ракети є балістичними та оснащені твердопавливним двигуном. Дальність пострілу KN-23становить до 450 км і вони можуть набирати висоту до 50 км і вертикально падати на ціль зі швидкістю до 6 Мах.

Системам ППО складно реагувати на таку ціль. Звісно, протидіяти північнокорейським ракетам можна за допомогою ЗРК Patriot, але якщо ракетні канали будуть перенавантажені, KN-23 можуть досягти цілей.

Важкими для перехоплення будуть і модифіковані "Шахеди" з реактивним двигуном, які також мають високу швидкість і маневреність. Зокрема, на думку Риженка, їх ворог може використовувати для атак на військову техніку.

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