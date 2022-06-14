На його переконання, російський диктатор розуміє тільки силу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що російського диктатора Володимира Путіна може зупинити тільки жорстка відсіч на полі бою.

Про це він заявив під час розмови з Марком Фейгіним.

"Єдиний спосіб зупинити Путіна – набити йому морду на полі бою. Відпинати так, щоб він не міг піднятися. Захід цього не розуміє. Це те, на що вказувала (глава МЗС Великобританії - УНІАН) Елізабет Трасс. Вона сказала: "Ми зробили помилку, повіривши, що геоекономіка змінить геополітику". Але вони продовжують робити цю помилку", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, що раніше екс-глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили польських політиків в екстремізмі і розпалюванні конфліктів.

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