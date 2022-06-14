Радник голови Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що російського диктатора Володимира Путіна може зупинити тільки жорстка відсіч на полі бою.
Про це він заявив під час розмови з Марком Фейгіним.
"Єдиний спосіб зупинити Путіна – набити йому морду на полі бою. Відпинати так, щоб він не міг піднятися. Захід цього не розуміє. Це те, на що вказувала (глава МЗС Великобританії - УНІАН) Елізабет Трасс. Вона сказала: "Ми зробили помилку, повіривши, що геоекономіка змінить геополітику". Але вони продовжують робити цю помилку", - наголосив Арестович.
Нагадаємо, що раніше екс-глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки.
У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили польських політиків в екстремізмі і розпалюванні конфліктів.