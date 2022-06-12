Речниця МЗС РФ також звинуватила дружину польського політика в русофобії.

Пропагандистка Кремля, речниця МЗС РФ Марія Захарова емоційно відреагувала на заяви члена Європарламенту, екс-глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про можливість передачі ядерної зброї Україні.

Як вона заявила у своєму Telegram, польські політики, на її думку, розпалюють ненависть і ставлять польський народ "під удар".

Також Захарова звинуватила польських політиків в естремізмі і розпалюванні конфліктів.

"Польські політики, які контролюються американським приводним ременем, проявляють екстремістську ідеологію, поширюють ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше - вони ставлять під удар польський народ, який втягують в ядерний переділ світу", - вважає Захарова.

Крім того, речниця МЗС РФ також звинуватила дружину Сікорського в русофобії.

Як писав УНІАН, раніше Сікорський заявив, що Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб захистити свою незалежність.

"Після того, як в 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і стала незалежною країною в кордонах, встановлених з часів СРСР, РФ порушила цей меморандум і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав він.

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