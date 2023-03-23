Загалом удалося врятувати 6 людей, які не змогли вийти самотужки.

Одна людина загинула, 34 постраждало, серед них троє дітей - це наслідки ударів по Запоріжжю. Росіяни випустили по місту 6 ракет. Одна з них влучила по дев’ятиповерхівках у житловому кварталі.

Протягом дня 22 березня на місці влучання у житлові будинки тривала пошуково-рятувальна операція, її завершили лише пізно ввечері, йдеться в сюжеті ТСН.

Одразу дві багатоповерхівки понівечені унаслідок "прильоту", стіни просто потрощило з 2 по 4 поверхи. Загалом удалося врятувати 6 людей, які не змогли вийти самотужки.

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Дехто з мешканців будинків розповідає, що вижив дивом. Так, у Сергія порізи по всьому тілу, але дитину зміг винести сам. Каже, щойно "прилетіло", схопив дитину й виніс.

А Марія вирішила піти з маленькими доньками на прогулянку перед самим ударом, за півгодини. "Бог відвів", - каже вона.

А одна з родин з дітьми ховалася в авто під час повітряної тривоги, там робили шкільну контрольну, у цей момент їх засипало уламками. "Якби не машина, хана б нам була", - зізнається жінка.

Удар по будинках у Запоріжжі 22.03.2023

22 березня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Було випущено шість ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

У ЗСУ припустили, що ударів по Запоріжжю було завдано з РСЗВ, можливо "Торнадо-С".

Загалом постраждали 34 людини, 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.

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