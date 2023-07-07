Агентство подало запит росіянам про доступ на дах, де супутник побачив підозрілі об'єкти.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) оглянули кілька об’єктів Запорізької атомної електростанції, але на дах, де виявлено об'єкти, схожі на вибухівку, так і не потрапили.

Про це заявив голова агентства Рафаель Ґроссі 7 липня, передає "Радіо Свобода".

"Ми маємо прогрес. Із середи по сьогодні ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит (окупаційній – УНІАН) владі, щоб піднятися туди", – заявив Ґроссі на пресконференції.

Очільник МАГАТЕ також висловив впевненість, що експерти отримають такий дозвіл. Вони вже оглянули кілька інших об’єктів.

"Ми змогли здійснити огляди охолоджувальних ставків та інших місць. Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях", – додав він.

ЗАЕС сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції - росіяни довіряють управління найбільшим атомним об'єктом Європи недосвідченим фахівціям, які зовсім не мають необхідних знань і навичок.

Крім того, стало відомо, що росіянини збираються перевести в режим "гарячої зупинки" енергоблок № 4 на Запорізькій АЕС у місті Енергодар, тим самим підвищуючи ризик катастрофи.

Існує й загроза теракту. На двох нових супутникових знімках видно невідомі білі фігури на даху четвертого реактора Запорізької АЕС.

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