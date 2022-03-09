Арестович звернувся до росіян після бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.

Радник глави офісу Президента України Олексій Арестович записав відеозвернення російським окупантам, які сьогодні завдали авіаудару на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі, в результаті чого багато поранених і вбитих українців.

"До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварі, почнеться зовсім інша війна", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство!",- зазначив президент і закликав закрити небо над Україною.

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