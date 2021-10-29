Американські дипломати нагадали, як підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил.

Риторика офіційної російської влади вводить в оману і сприяє загостренню напруженості на Донбасі.

Про це повідомляє Посольство США в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними - підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи (з дотримання режиму припинення вогню - УНІАН), узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна. Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості", - заявили американські дипломати.

Україна вперше застосувала турецький безпілотник

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2.

У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Пізніше Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону Bayraktar проти окупантів.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що у МЗС Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.

Водночас, на переговорах у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі російська делегація вимагає замінити в гуманітарній підгрупі народного депутата Галину Третьякову на народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, який в Україні підозрюється у державній зраді.

Автор: Віталій Саєнко