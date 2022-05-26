У Київській області затримано двох жителів Гостомеля, які під час тимчасової окупації збирали інформацію про позиції ЗСУ, а також "здавали" адреси проживання учасників АТО.
Про це повідомила Служба безпеки України.
"Під час тимчасової окупації частини регіону вони збирали інформацію про позиції ЗСУ, забезпечували окупантів продуктами харчування і паливом, а також "здавали" адреси проживання учасників АТО", - сказано в повідомленні.
Також вони займалися мародерством в пошкоджених магазинах і домівках людей.
В СБУ зазначили, що зловмисники використовували ворожі радіостанції для зв'язку з окупаційним угрупованням рашистів. Їм оголошені підозри.
"В ході слідчо-оперативних дій отримані дані, що зловмисники скоїли умисне вбивство мирного жителя і намагалися приховати сліди злочину", - додали в СБУ.
Затримання пособника окупантів:
18 травня 2022 року в Одесі був затриманий ймовірний пособник окупантів, який знімав блокпости на відеореєстратор.
Патрульні затримали водія автомобіля Mitsubishi, який знімав на відеореєстратор роботу блокпоста. У його телефоні правоохоронці також виявили безліч проросійських Telegram-каналів, в салоні машини — телескопічний кийок. Ймовірного диверсанта передали слідчим поліції.
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