Також отримано дані, що зловмисники вбили мирного жителя і намагалися приховати сліди злочину.

У Київській області затримано двох жителів Гостомеля, які під час тимчасової окупації збирали інформацію про позиції ЗСУ, а також "здавали" адреси проживання учасників АТО.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Під час тимчасової окупації частини регіону вони збирали інформацію про позиції ЗСУ, забезпечували окупантів продуктами харчування і паливом, а також "здавали" адреси проживання учасників АТО", - сказано в повідомленні.

Також вони займалися мародерством в пошкоджених магазинах і домівках людей.

В СБУ зазначили, що зловмисники використовували ворожі радіостанції для зв'язку з окупаційним угрупованням рашистів. Їм оголошені підозри.

"В ході слідчо-оперативних дій отримані дані, що зловмисники скоїли умисне вбивство мирного жителя і намагалися приховати сліди злочину", - додали в СБУ.

Затримання пособника окупантів:

18 травня 2022 року в Одесі був затриманий ймовірний пособник окупантів, який знімав блокпости на відеореєстратор.

Патрульні затримали водія автомобіля Mitsubishi, який знімав на відеореєстратор роботу блокпоста. У його телефоні правоохоронці також виявили безліч проросійських Telegram-каналів, в салоні машини — телескопічний кийок. Ймовірного диверсанта передали слідчим поліції.

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