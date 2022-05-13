До пункту пропуску заїхали вісім пасажирів, однак на паспортний контроль прибули водій і сім пасажирів.

На пропускному пункті "Шегині" правоохоронці виявили українця, який намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись під матрацом.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Сьогодні вранці до пункту пропуску "Шегині" водій мікроавтобуса завіз вісьмох пасажирів, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибув водій і сім пасажирів. Питання: де ще одна особа? Відповідь отримано під час огляду транспортного засобу. Мікроавтобус виявився дуже зручним, тож молодому чоловікові не склало труднощів переміститись з пасажирського сидіння до багажного відділення та зануритись між сумками та валізами, ще й прикритись смугастим матрацом", - йдеться в повідомленні.

У такий спосіб українець намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон чоловік призовного віку не мав.

"Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - додали прикордонники.

Раніше УНІАН розповідав, до яких дивних речей вдаються українські чоловіки, щоб перетнути кордон та виїхати до інших країн.

Окрім того, в Держприкордонслужбі повідомляли, як на Закарпатті 20-річний українець, щоб потрапити за кордон, прикинувся пенсіонером.

Вас також можуть зацікавити новини: