Журналіста підозрюють у незаконних діях з вибуховими речовинами.

Російське ФСБ сфальшувало кримінальну справу проти кримської журналістики Ірини Данілович.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Жінку утримували у будівлі російського ФСБ в тимчасово окупованому Криму протягом восьми днів. Там силовики проводили тестування на поліграфі та погрожували вивезти до лісу, якщо вона щось приховуватиме. Увесь цей час Ірину годували один раз на день, а під кінець перебування у ФСБ змусили підписати порожні бланки в обмін на "визволення". Після цього їй повідомили, що в сумочці знайшли двісті грамів вибухівки і відвезли її до "суду" для обрання запобіжного заходу. На тринадцяту добу після викрадення Ірини Данілович, адвокату підтвердили, що громадянська журналістка перебуває в слідчому ізоляторі Сімферополя", - заявила омбудсмен.

За словами Денісової, журналіста підозрюють у незаконних діях з вибуховими речовинами (ч. 1. ст. 222.1 Кримінального кодексу РФ). Санкція статті передбачає від шести до восьми років та до 100 тисяч рублів штрафу.

"Сфабрикована справа проти кримської журналістики Ірини Данілович є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - наголосила уповноважені ВР.

Раніше повідомлялося, що у Криму родичів воюючих окупантів попередили про наслідки.

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