В Одеській області одного з керівників медзакладу викрито в розтраті 2 млн грн, виділених для боротьби з COVID-19.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, заступник керівника одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради в квітні 2021 року без проведення тендеру уклав угоду з постачальником про закупівлю для медиків респіраторних масок для захисту дихальних шляхів. При цьому закупівля була за ціною, завищеною більш ніж на 80%.
"Переплата на закупівлі склала понад 2 млн грн. Таким чином, державному бюджету завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на боротьбу з коронавірусною хворобою (ч.5 ст. 191 КК України).
Наразі вирішуються питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
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