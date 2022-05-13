Зловмисник "погорів" на закупівлі респіраторних масок.

В Одеській області одного з керівників медзакладу викрито в розтраті 2 млн грн, виділених для боротьби з COVID-19.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, заступник керівника одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради в квітні 2021 року без проведення тендеру уклав угоду з постачальником про закупівлю для медиків респіраторних масок для захисту дихальних шляхів. При цьому закупівля була за ціною, завищеною більш ніж на 80%.

"Переплата на закупівлі склала понад 2 млн грн. Таким чином, державному бюджету завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на боротьбу з коронавірусною хворобою (ч.5 ст. 191 КК України).

Наразі вирішуються питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів скасував карантинні зони епідемічної небезпеки та норму щодо усунення від роботи невакцинованих співробітників в Україні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, яка зараз ситуація з поширенням коронавірусу в країні. За його словами хвороба нікуди не зникла, але захворюваність пішла на спад.

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